США погодили продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache

Про це в у Твіттер написав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"У нас є згода Конгресу США на продаж Польщі 96 вертольотів Apache з радарами та зброєю!" – пише Блащак.

Міністр польської національної оборони додав, що країна розпочинає переговори щодо ціни на ці вертольоти з американською стороною.

За словами Блащака, до завершення усіх процедур і доставлення до Польщі закуплених гелікоптерів армія США забезпечить країну гелікоптерами Apache з власних ресурсів.

Довідково. Apache – американський основний ударний вертоліт, що перебуває на озброєнні армії США і близько 20 інших країн світу.