США погодили продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache
У середу, 6 вересня, Сполучені Штати Америки дали згоду на продаж Варшаві 96 ударних гелікоптерів Apache
Про це в у Твіттер написав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
"У нас є згода Конгресу США на продаж Польщі 96 вертольотів Apache з радарами та зброєю!" – пише Блащак.
Міністр польської національної оборони додав, що країна розпочинає переговори щодо ціни на ці вертольоти з американською стороною.
За словами Блащака, до завершення усіх процедур і доставлення до Польщі закуплених гелікоптерів армія США забезпечить країну гелікоптерами Apache з власних ресурсів.
Довідково. Apache – американський основний ударний вертоліт, що перебуває на озброєнні армії США і близько 20 інших країн світу.
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