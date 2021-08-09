Стало відомо, хто буде новим капітаном "Барселони" після відходу Мессі
Півзахисник Серхіо Бускетс буде новим капітаном іспанської "Барселони"
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
Керівництво "Барселони" презентували ім'я нового капітана команди після того, як клуб покинув Ліонель Мессі. Цю роль довірили півзахисникові Серхіо Бускетсу.
Віцекапітаном "Барси" буде Жерар Піке. Після нього місце в ієрархії капітанів займають Серхі Роберто і Жорді Альба. Капітан в "Барселоні" визначився за кількістю проведених за клуб матчів.
Бускетс є вихованцем "Барселони". Півзахисник виступає за основну команду з 2008 року. На його рахунку 629 матчів за іспанський топ-клуб.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 7 серпня повідомлялося, що Ліонель Мессі домовився про перехід до французького ПСЖ.
- 8 серпня президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.
- 9 серпня Мессі прибув у Париж для підписання контракту з ПСЖ.
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