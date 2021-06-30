Стало відомо, яку травму отримав Бесєдін в матчі проти Швеції і скільки часу він проведе без футболу

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Лікарі помітили, що у Бесєдіна є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки та зовнішньої бічної зв'язки. Він пропустить близько шість місяців.



"Бесєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язки, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бесєдіна трапилося перерозгинання в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму. Зараз ми проводимо консультації з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців", - сказав головний лікар "Динамо" Андрій Шморгун.

У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельсона, який отримав червону картку.

Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.

Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.

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