"Стан енергомереж контрольований": у YASNO заявили про повернення до стабілізаційних графіків у Києві
Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла, водночас енергетики закликають споживати електрику відповідально, аби пікове навантаження не обернулося темрявою
Про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у facebook.
"Сьогодні повернулися до стабілізаційних графіків у Києві. Стан енергомереж контрольований. Проте слід зважати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання", - заявив Коваленко.
Він також попросив громадян "не включати у розетку одразу все, що є у квартирі, особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята".
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Окрім цього, Коваленко зокрема наголосив, що енергетики зробили неймовірне, аби кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023 році.
"Тепер ми маємо зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас темрявою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними", - закликав гендиректор YASNO.
- Нагадаємо, очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, тож можливі аварійні вимкнення світла.
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