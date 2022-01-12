Стану знаменитим психологом, - Усик здивував вибором нової професії після закінчення боксерської кар'єри

Про це повідомляє USYK17.



Усик розуміє, що бокс не на все життя, і вже навчається нової професії.



"Бокс – це не на все життя. Якийсь час – і це закінчиться. Я вже думаю, чим займатимуся, як поводитимуся. Я навчаюся зараз у двох вузах. Це Харківський та Львівський університети внутрішніх справ. Там я навчаюсь заочно. У Харкові за спеціальністю "Психологія", а у Львові – "Економічна розвідка". Це майбутнє. Може, я знайду себе в цьому. Для мене це цікаво. Можливо, надалі я стану знаменитим психологом – до мене люди приходитимуть", – сказав боксер.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

12 січня промоутер Едді Хірн заявив, що через рішення WBC зірвався поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb