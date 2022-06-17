Статус кандидата на вступ до ЄС Україна виборола двома революціями та війнами, - Яценюк

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У 2004 році, коли відбулась Помаранчева революція, вже пролунали гасла про те, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу. Тоді багато українських можновладців говорили, що в ЄС не буде іншого шансу, як негайно надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Цього не було зроблено, проте українці вже у 2004 році заслужили на те, щоб ЄС надав нам статус кандидата на вступ. Оскільки тоді українці вже боролись за свою свободу та демократичні цінності", - пояснив Яценюк.

Яценюк додав, що український народ виборов статус кандидата в ЄС двома війнами та революціями.

"Пізніше потрібно було підписати угоду про політичну та економічну асоціацію з ЄС. Тоді президент-утікач Янукович під тиском Путіна відмовився підписувати угоду про асоціацію. У 2014 році Україна знову була змушена боротись за своє право стати членом європейської сім’ї. Якщо зараз ЄС прийме інше рішення, чим надати нам статус кандидата на вступ, то це рішення буде під аплодисменти Росії та Китаю. Тому, я вважаю, що політично рішення вже прийняте. Народ України виборов статус кандидата на вступ до ЄС двома революціями та війнами. Зараз Європейський Союз бачить для себе, що це є ключовим історичним моментом. Або демократія буде розширюватись, або диктатури", - додав Яценюк.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції

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