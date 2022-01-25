Стрільби та протидія дронам: на Курилах і Сахаліні РФ розпочала перевірку боєготовності військ
На Сахаліні та Курильських осторовах Росія проводить перевірку боєготовності військ
Про це інформує Міноборони РФ.
"На Сахаліні та Курильських островах тривають заходи перевірки боєготовності з'єднань та військових частин армійського корпусу Східного військового округу… Особовому складу належить продемонструвати свої вміння діяти як в обороні, так і наступі, виконати вправи контрольних стрільб зі штатного озброєння", - заявили у відомстві.
Також відбудуться тренування з радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Військові, які взяли участь у цих заходах, були підняті за навчальною тривогою, отримали стрілецьку зброю та здійснили марш у зазначені райони, де розпочали облаштування вогневих позицій і командних пунктів.
Крім того, у міністерстві додали, що на Сахаліні розвідка армійського корпусу ВПО тренується діяти в тилу умовного ворога.
"В обстановці, максимально наближеній до бойової, розвідники відпрацьовують питання дій у дозорі, застосування засідок та нальотів, а також виведення з ладу комунікацій у тилу умовного супротивника", - повідомили в Міноборони Росії.
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