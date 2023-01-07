Стурбованість, що Росія прагне використати перемир'я для нового нападу, справдилось, - Держдеп
Речник Державного департаменту США Нед Прайс вважає, що оцінка Держдепом заяв російського президента Путіна про різдвяне припинення вогню підтвердилася
Про це він сказав журналістам у п’ятницю, 6 січня, передає Укрінформ.
"Ми скептично поставилися до заяв Росії про так зване припинення вогню. Ви чули, як я вчора сказав, що розглядаємо заклик президента Путіна до різдвяного перемир’я не що інше, як цинізм. Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили сьогодні упродовж дня (6 січня, - ред.)", - сказав він.
Він нагадав, що Росія й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі й негайно сама ж його порушувала.
За словами речника, Путін міг мати "прихований мотив", роблячи такі заяви:
"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу".
- Нагадаємо, у США, Німеччині та Європейській Раді відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво, зазначивши, що Путін хоче перерви.
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