Частина сільських шкіл не змогли відкритися 1 вересня через зміни у вимогах до укриттів, - нардепка Савчук

Про це вона розказала в етері Еспресо.

"Було звернення щодо повернення місцевим громадам 64% військового ПДФО, бо після аналізу стало відомо, що ці кошти у повному обсязі не були витрачені урядом. Це дуже прикро, бо на місцевому рівні вони витратилися б краще. Ці кошти можна повернути громадам за умовою, що вони можуть витрачатися тільки на військові потреби та на укриття. Адже ситуація з укриттями у школах є проблемною, про це чомусь не говорить Міністерство освіти", - зауважила Оксана Савчук.

За її словами, є певні вимоги до укриттів на територіях червоної зони, куди дуже часто прилітають ракети, і ці ж вимоги до укриттів на спокійніших територіях, наприклад, у гірських зонах Прикарпаття, прикордонних областей – Чернівецька та Закарпатська області, і до них можуть бути інші вимоги щодо укриттів.

"Але 15 серпня з'являється постанова Кабміну з зовсім іншими вимогами до укриттів. Діти йдуть до школи 1 вересня, а за два тижні уряд вирішує внести зміни про підготовку укриттів. Відповідно, частина сільських шкіл не відкривається, але вони й не зможуть відкритися, бо за такими дорогими проєктами, які зараз затверджені як вимоги до укриттів, таких грошей вони ніколи не отримають. А за умовами постанови від 15 серпня у шкіл дуже малі шанси взагалі відкритися. Адже знайти інше укриття в селі, яке б могло послугувати заміною, також неможливо, бо є такі громади, в яких в принципі нема укриттів. Тому такі школи сьогодні перебувають на дистанційному навчанні. Однак ніхто не подбав за те, щоб у них взагалі був інтернет та засоби для онлайн навчання. Я вважаю, що має бути розумний підхід, який покаже, куди треба витрачати більше ресурсу, а також, де ми можемо обійтися іншими видами укриттів, аби дозволити дітям навчатися", - підкреслила нардепка.

Савчук додала, що чиновники Міністерства освіти мають вилізти зі своїх крісел та проїхатися гірськими регіонами, зайти у школи та подивитися на реальний стан речей, щоб почати аналізувати та оперативно приймати рішення.