Фахівці розуміють, що БЕБ навряд чи почне працювати за новими стандартами, – Южаніна

Про це в коментарі зазначила народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна ("Європейська Солідарність"), передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Народна депутатка зауважила, що ухвалений сьогодні законопроєкт №10439 про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро містить суттєвий недолік – у ньому не встановлено дедлайн щодо обрання директора.

"У цьому проєкті закону всі питання крутяться навколо переатестації. Починаючи з обрання за новими правилами нового директора, а потім через 18 місяців – переатестація всіх чинних працівників. Що ми маємо з переобранням нового директора? У законі, який щойно прийняли депутати, дано доручення Кабінету Міністрів протягом двох місяців сформувати конкурсну комісію. І більше нічого не сказано. Тобто протягом 2 місяців може бути сформована комісія, а дедлайн щодо обрання директора не встановлений", – наголосила вона.

Южаніна додала: попри те, що колеги з комітету, у віданні якого був цей проєкт закону, запевняють, що дбатимуть, аби це відбулося якнайскоріше, народна депутатка переконана, що цей процес буде тривалим. Вона нагадала, що тепер до всіх комісій, починаючи з конкурсної, а також до кваліфікаційної та кадрової, входитимуть представники, обрані міжнародними організаціями, які протягом останніх трьох років надавали різноманітну технічну допомогу з посилення роботи правоохоронних органів по боротьбі з економічними злочинами.

"Уявіть собі, за попереднім законом, коли всі права і можливості були в Офісі президента, Офіс президента обирав директора 8 місяців. Пам'ятаєте, в серпні 2021 року ним став пан Мельник? Тобто це відбувалося тоді, коли був м'яч на їхній стороні. Що зараз буде відбуватися? Коли в елементарних речах (от учора проходили останні консультації вночі з Офісом президента) кругом намагалися знаходити компроміс, бо чинна влада не сприймає напряму тих вимог, які ставлять перед нами інституції, які працюють у цьому ж напрямі. Вони не розуміють, що ми мали перейти на нові методи, нові стандарти роботи в плані припинення економічних злочинів, запобіганні їм у першу чергу", – аргументувала свою думку нардепка.

Вона впевнена, що процедура переатестації (я не буду називати перезавантаження, тому що вона такою не є) буде відбуватися впродовж тривалого часу.

"Це буде непростий період. Я розумію, що, можливо, громадські організації, які піклуються і дбають про створення ще більшої антикорупційної інфраструктури, будуть підштовхувати і підіймати громадську думку для того, щоб просувати швидше питання. Але в законі цього немає. Чому немає цих строків? Чому немає безкомпромісного рішення, що ми маємо вкластися там за 3-4 місяці - повністю провести обрання директора і перезавантажити через переатестацію всіх працівників?" – зазначила депутатка.

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Южаніна наголосила, що перезавантаження – це не лише перекваліфікація чи проведення нових конкурсів, а внесення змін у методи роботи цього органу, щоб він зміг системно працювати. Але вона сумнівається, що після ухвалення законопроєкту про реформування БЕБ зможе повноцінно запрацювати.

"Коли все йде знову в рамках домовленостей, а не в рамках системи, яка має діяти, це призведе знову до ніякого результату. Я не підтримую такий підхід. І хоча розумію, наприклад, колегу з "Голосу", який навіть на ці результати довго працював з представниками Великої сімки в Україні, щоб вони вимагали хоча б цих змін в переатестації, але впевнена, що всі спеціалісти, які глибоко розуміють роботу, і далі вважатимуть (а воно так і буде), що БЕБ у нас не почне працювати за новими стандартами, новими підходами. На жаль", – зауважила депутатка.

Реформування БЕБ: що відомо

БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби.

Реформування БЕБ включно з очищенням органу є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки США.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти - №10439 та №10440, які стосуються реформи Бюро економічної безпеки. Натомість у Центрі протидії корупції зазначили, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.

Урядові законопроєкти про реформу БЕБ не отримали підтримки від Європейської бізнес-асоціації. Асоціація висловила свою незгоду з законопроєктами №10439 та №10440 і запропонувала вдосконалити вже чинні законопроєкти №10088 і 10088-1.

11 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Проти закону виступає бізнес, також застереження щодо нього висловили міжнародні партнери.

У тексті законопроєкту про реформу БЕБ №10439 не враховано норми та правки, які забезпечують незалежний склад атестаційних і кадрових комісій. Як зазначили в Центрі протидії корупції, затверджена профільним комітетом редакція не передбачає включення експертів міжнародних партнерів до складу кадрових комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ. Натомість в обох випадках до складу відповідних комісій включають представників Ради громадського контролю (РГК), яка має визначатися інтернет-голосуванням. Порядок такого відбору і голосування визначатиме Кабмін. Водночас у проєкті закону відсутні запобіжники, які дозволяли гарантувати потрапляння до РГК незалежних і досвідчених у таких процедурах експертів. У тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання директора БЕБ обрати двох переможців конкурсу замість одного, що "створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням".

19 червня профільний комітет ВРУ схвалив не погоджений з міжнародними партнерами текст закону №10439 по перезавантаження БЕБ. За це проголосували 22 члени комітету, 3 утрималися. Згодом представники влади сказали, що "тривають перемовини по БЕБ" і зрештою текст законопроєкту не винесли на голосування до зали парламенту.