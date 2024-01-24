Коаліція девайсів: Україна попросила допомоги партнерів в організації дистанційного навчання

Про це повідомила пресслужба МОН за результатами заходу в Лондоні 23 січня, в якому брала участь українська делегація.

Нині близько 2 млн дітей навчаються онлайн або у змішаному форматі. З них 327 тис. дітей вимушені пропускати заняття або й зовсім не відвідувати їх через відсутність гаджетів для навчання, зауважили у відомстві.

"Через повномасштабну війну сфера освіти має багато викликів. Один із них — забезпечити якісне онлайн-навчання для дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Зараз це понад 1,9 млн дітей. Понад 330 тисяч із них не мають доступу навіть до дистанційного навчання через відсутність техніки — ноутбука, планшета або смартфона. Саме тому ми створюємо Коаліцію девайсів, аби забезпечити учнів та вчителів необхідними гаджетами й повернути їх до освітнього процесу", — розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За результатами домовленостей понад 50 тисяч девайсів передають у межах Коаліції девайсів від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Education Cannot Wait, Міністерства економіки та інновацій Литви та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Україна планує цьогоріч закрити потребу в гаджетах для учасників освітнього процесу в 10 областях, де переважає дистанційне навчання. Зараз критична потреба в гаджетах становить понад 96 тис. пристроїв для дітей і більш ніж 29 тис. – для вчителів, резюмували в МОН.