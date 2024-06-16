Люди потрапляють до влади випадково, оскільки в Україні немає системи кадрових призначень, - Пекар
Громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар вважає, що в Україні не працює система кадрових призначень, підготовки та просування, через що люди потрапляють до влади випадково
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Сьогодні до влади в Україні люди потрапляють випадково. Оскільки в нас немає системи кадрових призначень, підготовки та просування. Все через те, що є два принципові підходи до керування державою. По-перше, є делегування повноважень, або інституційний підхід. Тобто, коли держава вибудовується за правилами. По-друге, лідерський підхід до керування державою. За цим підходом, делегується не повноваження, а довіра", - пояснив Пекар.
Експерт пояснив в чому полягає різниця між лідерським та інституційним підходом до керування державою
"Лідерський підхід делегування довіри й інституційний підхід делегування повноважень є протилежними. Будь-яка людина, яка займалась управлінням знає про це. Втім, це не означає, що один підхід хороший, а інший поганий. Лідерський підхід до управління державою дуже добре працює на коротких дистанціях. Якщо йдеться про марафон, то цей підхід перестає працювати. В цьому випадку працює лише інституційний підхід", - додав він.
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- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в українських державних інституціях продовжаться кадрові зміни
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