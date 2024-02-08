Можливість поновлення блокади не можна відкидати, - речник ДПСУ про ситуацію на кордоні з Польщею

Про це він розповів у етері телемарафону.

"Зараз якраз ми контактуємо з польськими колегами для того, щоб розуміти, на яких напрямках це відбуватиметься, чи вони охоплять ті пункти пропуску, де блокування відбулося раніше, чи це може бути ширше", - зазначив Андрій Демченко.

За його словами, нині інтенсивність руху вантажівок залишається на тому ж рівні, як це було до блокування руху в листопаді минулого року.

"Станом на ранок сьогодні, до прикладу, черга з вантажівок, якщо говорити про чотири найбільші напрямки, це Ягодин, Рава-Руська, Краківець і Шегині, в черзі на території Польщі перебуває десь трохи більше 600 вантажних транспортних засобів, але це незначна черга при тій інтенсивності руху, яка забезпечується на даний момент, і фактично водіям і транспортним засобам не доведеться довго очікувати", - розповів речник ДПСУ.

Також він наголосив на тому, що проведення обіцяного польськими фермерами страйку 9 лютого не можна виключати.

"Те, що від завтра може поновитися блокування не можна відкидати, але знову ж таки ми в діалозі з польськими колегами, і коли вони матимуть повну інформацію щодо напрямків і того, відколи саме це відбудеться і щодо того, які транспортні засоби для руху блокуватимуться, ми обов’язково про це повідомимо додатково", - зазначив Демченко.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністрка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині-Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.

Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною. Тепер Київ очікує подальших кроків від Варшави.

Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною.

2 лютого польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого, який розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.