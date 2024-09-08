Настоятель Святогірської лаври, якого судять за допомогу армії РФ, не хоче їздити на судові засідання до Слов'янська

На останньому засіданні було розглянуто чергове клопотання сторони захисту про участь єрарха УПЦ МП у судових засіданнях в режимі відеоконференції. Адвокати аргументували своє прохання тим, що конвоювання митрополита Арсенія з Дніпра до Слов’янська ("300 кілометрів в один бік без їжі та води під час спеки у закритому боксі автозака") є небезпечним для здоров’я і навіть життя владики, розповідає портал "Релігійно-інформаційна служба Украхни".

По-перше, як стверджує захист митрополита, умови автозака, не пристосовані до тривалих перевезень, негативно впливають на стан владики, який страждає низкою хронічних захворювань. Так, після конвоювання на минуле засідання і назад 27 серпня митрополит відновлював здоров’я два дні.

По-друге, маршрут конвоювання митрополита Арсенія пролягає через зону бойових дій. Це Краматорський та Покровський райони Донецької області, у яких з 4 вересня оголошена примусова евакуація сімей з неповнолітніми дітьми.

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У своїх виступах адвокати посилалися, зокрема, на статтю 336 Кримінально-процесуального кодексу України, яка дозволяє без додаткових ризиків та загрози безпеці проводити судові засідання онлайн.

Митрополит Арсеній також у своєму слові окремо акцентував суду на тому, що переїзди небезпечні не тільки для нього, але й для членів конвою.

Разом з тим, з точки зору прокурора, проведення судових засідань без очної участі митрополита Арсенія негативно вплине на судовий процес, тому що у СІЗО можуть вимикати електроенергію та інтернет. Сторона захисту на це відповіла, що усі СІЗО України забезпечені автономним енергоживленням.

Тим не менше, головуюча у справі суддя Хаустова Тетяна Анатоліївна постановила конвоювати владику Арсенія і надалі.

Останнє засідання суду у справі митрополита Арсенія відбулося 5 вересня, наступне має відбутися 17 вересня о 13:00.

За що судять митрополита Арсенія (Яковенка)

Нагадаємо, за даними слідства, митрополит Арсеній (Ігор Яковенко) - під час літургії начебто здав окупантам розташування блокпостів ЗСУ у Краматорському районі - називав парафіянам адреси під відеозапис.

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевому Telegram-каналі. Так Арсеній намагався завуальовано злити росіянам розташування українських блокпостів, стверджують слідчі органи.

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Відповідно у квітні 2024 року митрополиту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Також слідство вважає, що митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи, називав війну "громадянським конфліктом".

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.