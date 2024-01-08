"Не повинно існувати різниці між державним та приватним університетом": експерт Кондратюк про нові освітні ініціативи від МОН
Експерт з освітніх питань Олександр Кондратюк вважає, що всі університети повинні працювати за одними правилами й працювати задля свого клієнта
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Не повинно існувати різниці між приватним та державним ВНЗ. Взагалі, сьогодні державний апарат, до прикладу, розглядає школи як місце роботи викладачів, а не навчання дітей. Від цього й починаються всі проблеми. Адже, коли навчальний заклад сприймається як місце роботи, то викладач вважає, що він не повинен давати результат. Теж саме стосується й університетів", - вважає Кондратюк.
Експерт наголосив, що всі ВНЗ повинні надавати якісні послуги своїм клієнтам - студентам.
"Інша сторона проблеми полягає в тому, що в першу чергу викладачі сприймають ВНЗ як роботу, а не місце надання послуг. Всі університети повинні працювати за одними правилами й працювати задля свого клієнта. Звісно є певні вимоги, втім, весь процес навчання повинен бути автономним. Ректор і вчена рада університету має вирішувати й планувати весь процес навчання. Держава в цьому процесі є кінцем бенефіціаром", - додав він.
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