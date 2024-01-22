Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
Українська ведуча і журналістка Катерина Соляр заявила, що не очікувала від ведучого "24-го каналу" Олексія Печія, що він втече, та зізналася, що більше не спілкується з ним
Про це вона сказала в інтерв'ю для "Люкс ФМ".
Ведуча радіо Maximum Катерина Соляр висловилася про вчинок журналіста "24-го каналу" Олексія Печія, який не повернувся з відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі в грудні, заявивши, що залишився за кордоном налагоджувати "горизонтальну комунікацію з західним суспільством".
За словами Катерини, вона довго працювала з Печієм, але не могла очікувати від нього такого рішення.
"Я спілкувалася з ним щодня, але це те, чого не очікував ніхто з нас. Це точно було неочікувано. Я не знаю, чи варто нам про це говорити, тому що після того, як він покинув територію України, ми з ним жодного разу не говорили ні онлайн, ні в соцмережах, ні телефоном. Не знаю, чи є мені що сказати людині, яка говорить про якусь "горизонтальну комунікацію"", - зазначила Соляр.
Вона уточнила, що не каже про засудження.
"Я про те, що, якщо ти людина, ти можеш робити все що хочеш і намагатися вберегти своє життя або налагоджувати горизонтальну комунікацію за кордоном. Але, коли ти журналіст, ти маєш нести відповідальність за свою роботу, і як журналіст він вчинив нечесно. Він спробував виправдати нечесний вчинок чесними словами", — додала ведуча.
- Журналіст Печій вирішив не повертатися з Саміту ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня, заявивши, що Україні бракує "горизонтальної комунікації з західним суспільством".
- Пізніше голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зауважив, що ця подія не призведе до якихось змін щодо правил перетину кордону журналістами, які відбувають у відрядження.
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