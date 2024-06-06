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Пропаганда й дезінформація: нардеп Юрчишин і журналіст Стуканов розповіли про виклики Telegram для суспільства

6 червня, 2024 четвер
13:36
Суспільство Telegram

Народний депутат Ярослав Юрчишин та журналіст Сергій Стуканов обговорили питання пропаганди та дезінформації. Вони наголосили на важливості розрізнення інформації в соціальних мережах та пошуку механізмів виявлення синтетичності

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Це обговорювали керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов та народний депутат України, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в етері Еспресо.

Стуканов переконаний, що влада має регулювати роботу телеграм-каналі, а українцям самим фільтрувати інформацію у месенджері.

"Telegram, справді, є інформаційною проблемою у нашому суспільстві, але тут потрібно розуміти, що, на жаль, традиційні медіа будуть завжди програвати Telegram передусім в оперативності. Тому що згідно з журналістськими стандартами потрібно перевірити щонайменше 2-3 джерела, а в разі, якщо немає якогось підтвердження, то утриматися від подання інформації. Telegram, дійсно, я б сказав, такий сміттєвий бак, куди скидають абсолютно всі чутки й не лише чутки, а й спеціальні маніпуляції. Суспільство буде це читати. Тут потрібно знову ж таки йти двома шляхами, вочевидь, - це обмеження Telegram в той чи інший спосіб. Ми свого часу обмежували російські соціальні мережі, у нас був такий досвід: Вконтакті, Однокласники - у 2017 році ми їх позбулися і я не думаю, що хтось сильно плаче за ними", - сказав керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Він закликав українців не чекати заборони, а вже використовувати інші месенджери.

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"Telegram-канали дійсно з'являються, як гриби після дощу й люди залюбки їх читають, я думаю, перший шлях - це регулювання, другий шлях - це медіаграмотність, треба людям більше розповідати про те, кому потрібно довіряти і як критично сприймати інформацію. Іншого я зараз варіанту не бачу", - наголосив Стуканов.

Нардеп Юрчишин нагадав, що в законодавстві є статті, які захищають журналістську діяльність. Проте також існує визначення колабораціонізму й за це є покарання, але в даному контексті йдеться саме про вчинені дії, а не опубліковану інформацію, яка часто ж пропагандою.

"У нас немає визначення пропаганди (у законодавстві, - ред.) й немає можливості притягати до відповідальності за таку діяльність. Є тут складний момент, бо нам треба з журналістською спільнотою визначитися: як розрізняти інформацію і дезінформацію, бо свобода слова і свобода брехні - це дві великі різниці. Й вибори у Сполучених Штатах, постійні атаки на нас, на країни Балтії - це чітко показують. У якому напрямку ми зараз працюємо? - переважно в дезінформації, в пропаганді особливо в соціальних мережах, активну роль відіграє синтетика, тобто ці всі боти, фейкові акаунти, а вже на якомусь "роті" включається "Скабєєва" і вже легалізує те, що напрацювала синтетика. Як визначити оцей момент синтетичності й зв'язати його з пропагандистською діяльністю - зараз ми в цьому напрямку активного шукаємо механізми", - підсумував народний обранець.

Теги:
Світ
Війна з Росією
пропаганда
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