Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ

Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ

8 січня, 2024 понедiлок
17:35
Суспільство фейк

Основним наративом російської пропаганди в грудні 2023 року став наратив про неминучу поразку України. На нього припадає 30% усіх згадок про Україну в росЗМІ

Такими є результати дослідження ІМІ, яке охопило дев'ять популярних російських онлайн-медіа в грудні 2023 року.

Зокрема окупанти стверджують, що Україні критично бракує озброєння.

Далі йдуть наративи "розкол в українському суспільстві" та "Україна як розмінна монета", на ці меседжі припадає по 22,5%.

Так, російські пропагандисти переконують, що між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є конфлікт, останнього можуть замінити на когось іншого, адже через високі рейтинги Залужного в ОП нібито побоюються державного перевороту.

10% усіх пропагандистських матеріалів Кремля спрямовано на переконання українців у тому, що конфлікт закінчиться перемовинами Росії й Заходу з втратою з боку України значної частини своєї території.

На думку експертки ІМІ Олени Голуб, зараз спостерігається зміна в інформаційній війні Росії проти України.

"Наразі пропаганда зосередилася на пом’якшенні своєї агресивної риторики щодо українців, адже наративи про нацистів в Україні, схоже, вже не діють. Натомість спостерігаються меседжі, які можуть знайти відгук в українському суспільстві. Практично всі наративи можна звести до єдиного твердження: "Захід втягнув Україну в заздалегідь програшну війну для послаблення Росії, водночас відмовляється Україні допомагати, прирікаючи її на внутрішні конфлікти і її практичне знищення", – вважає Олена Голуб.

Дослідження проводилось із 6 до 10 грудня 2023 року включно в дев'яти російських інтернет-медіа: "Комсомольская правда", "Известия", РИА Новости, "Лента", РБК, "Московский комсомолец", "Газета.ру", "Российская газета", NEWS.ru.

  • У листопаді 2023 року у МЗС Словаччини заявили, що конфлікт в Україні триває понад 600 днів і "не приводить до жодних результатів", тому потрібні мирні переговори.
  • 23 грудня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про необхідність переговорів між Україною та РФ.
  • Водночас Україна наполягає, що жодних перемовин з агресором бути не може.
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
6 січня, 2024 субота
В конгресі США сформована коаліція постачання до України ракет дальністю від 300 до 800 км, - Безсмертний
Ізраїль танк
7 січня, 2024 неділя
ЦАХАЛ знайшов у Газі підземний завод з виробництва крилатих ракет
Крістіан Олівер
6 січня, 2024 субота
Голлівудський актор Крістіан Олівер загинув у авіакатастрофі разом з двома дочками
Київ
-13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
18:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Картонні "герої" Росії, або Хто посадить за різдвяний стіл "БЄСсмєртний полк"?
18:00
Тейлор Свіфт
Стрічка The Eras Tour Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії
17:57
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР вбачає корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
17:46
Ексклюзив
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
"Не повинно існувати різниці між державним та приватним університетом": експерт Кондратюк про нові освітні ініціативи від МОН
17:40
Ексклюзив
збиття літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ
Роковини збиття Іраном літака МАУ: політолог Дубов пояснив, чому Іран відмовляється визнавати повну відповідальність
17:32
терористи ХАМАС
Розвідка Південної Кореї підтвердила, що бойовики ХАМАС використовують зброю, отриману від КНДР
17:26
"Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган
17:23
міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Ізраїль пообіцяв перейти до менш інтенсивної фази операції на півночі Гази
17:18
коронавірус_діти
Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей
16:54
Ексклюзив
Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України
16:37
електроенергія
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
16:36
Богдан Шершун
У віці 42 роки помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
16:17
 Аліна Михайлова
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
16:09
Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей
16:01
OPINION
Євген Магда
Генпрокурор Костін та гідність
15:59
зерно, зернова угода
Польський єврокомісар застеріг ЄК щодо нової кризи через імпорт української агропродукції
15:50
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
15:28
виробництво коноплі
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев
15:12
телемарафон
В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"
14:54
Швеція
Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
14:51
Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн
14:50
Рубіжне
Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
14:35
Україна повернула з окупованих територій 12-річного хлопця
14:29
Польща
У Польщі сталася ДТП за участі військової вантажівки: постраждали 11 людей
14:22
обстріл, Харківщина, медзаклад
Від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 195 українських медзакладів, 1500 об'єктів зазнали пошкоджень
14:22
Данило Гетманцев
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
14:17
Барак Обама
Обама отримав "Еммі" у сфері творчості за роботу над серіалом Netflix
14:09
У Києві загорівся тролейбус
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами: попередньо, його підпалили зсередини
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Богдан Буткевич
Безугла проти Залужного: війна не завершилася
13:51
US Department of Defense
Процес інтеграції F-16 у систему ЗСУ відбувається одночасно в Україні та за кордоном, - Міноборони
13:48
Ентоні Блінкен
Напади хуситів у Червоному морі завдали шкоди понад 40 країнам, - Блінкен
13:33
Дистанційне навчання
На Одещині через негоду школи тимчасово перевели на дистанційне навчання
13:29
конгрес США
Розблокування коштів від США для України: відповідну угоду можуть опублікувати вже цього тижня
13:27
СМЕРШ
РФ відновила радянські загони "Смерш", - британська розвідка
13:17
поле, пшениця, зерно
З початку роботи зернового коридору з України експортували 15 млн тонн збіжжя: найбільше – до Китаю та Єгипту
13:04
зима, мороз
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує морозну й сонячну погоду в Україні 9 січня
12:58
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
12:54
На фото: Ольга Гринкевич - донька Ігоря Гринкевича
Подорожувала у VIP-вагоні УЗ: Гринкевичі пропонували ЗМІ гроші за видалення новини про доньку бізнесмена
12:52
У Польщі запроваджували заходи для безпеки повітряного простору через атаку РФ по Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV