Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ
Основним наративом російської пропаганди в грудні 2023 року став наратив про неминучу поразку України. На нього припадає 30% усіх згадок про Україну в росЗМІ
Такими є результати дослідження ІМІ, яке охопило дев'ять популярних російських онлайн-медіа в грудні 2023 року.
Зокрема окупанти стверджують, що Україні критично бракує озброєння.
Далі йдуть наративи "розкол в українському суспільстві" та "Україна як розмінна монета", на ці меседжі припадає по 22,5%.
Так, російські пропагандисти переконують, що між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є конфлікт, останнього можуть замінити на когось іншого, адже через високі рейтинги Залужного в ОП нібито побоюються державного перевороту.
10% усіх пропагандистських матеріалів Кремля спрямовано на переконання українців у тому, що конфлікт закінчиться перемовинами Росії й Заходу з втратою з боку України значної частини своєї території.
На думку експертки ІМІ Олени Голуб, зараз спостерігається зміна в інформаційній війні Росії проти України.
"Наразі пропаганда зосередилася на пом’якшенні своєї агресивної риторики щодо українців, адже наративи про нацистів в Україні, схоже, вже не діють. Натомість спостерігаються меседжі, які можуть знайти відгук в українському суспільстві. Практично всі наративи можна звести до єдиного твердження: "Захід втягнув Україну в заздалегідь програшну війну для послаблення Росії, водночас відмовляється Україні допомагати, прирікаючи її на внутрішні конфлікти і її практичне знищення", – вважає Олена Голуб.
Дослідження проводилось із 6 до 10 грудня 2023 року включно в дев'яти російських інтернет-медіа: "Комсомольская правда", "Известия", РИА Новости, "Лента", РБК, "Московский комсомолец", "Газета.ру", "Российская газета", NEWS.ru.
- У листопаді 2023 року у МЗС Словаччини заявили, що конфлікт в Україні триває понад 600 днів і "не приводить до жодних результатів", тому потрібні мирні переговори.
- 23 грудня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про необхідність переговорів між Україною та РФ.
- Водночас Україна наполягає, що жодних перемовин з агресором бути не може.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.31 Купівля 38.31Продаж 39.14
- EUR Купівля 41.91Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе