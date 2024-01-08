Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ

Такими є результати дослідження ІМІ, яке охопило дев'ять популярних російських онлайн-медіа в грудні 2023 року.

Зокрема окупанти стверджують, що Україні критично бракує озброєння.

Далі йдуть наративи "розкол в українському суспільстві" та "Україна як розмінна монета", на ці меседжі припадає по 22,5%.

Так, російські пропагандисти переконують, що між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є конфлікт, останнього можуть замінити на когось іншого, адже через високі рейтинги Залужного в ОП нібито побоюються державного перевороту.

10% усіх пропагандистських матеріалів Кремля спрямовано на переконання українців у тому, що конфлікт закінчиться перемовинами Росії й Заходу з втратою з боку України значної частини своєї території.

На думку експертки ІМІ Олени Голуб, зараз спостерігається зміна в інформаційній війні Росії проти України.

"Наразі пропаганда зосередилася на пом’якшенні своєї агресивної риторики щодо українців, адже наративи про нацистів в Україні, схоже, вже не діють. Натомість спостерігаються меседжі, які можуть знайти відгук в українському суспільстві. Практично всі наративи можна звести до єдиного твердження: "Захід втягнув Україну в заздалегідь програшну війну для послаблення Росії, водночас відмовляється Україні допомагати, прирікаючи її на внутрішні конфлікти і її практичне знищення", – вважає Олена Голуб.

Дослідження проводилось із 6 до 10 грудня 2023 року включно в дев'яти російських інтернет-медіа: "Комсомольская правда", "Известия", РИА Новости, "Лента", РБК, "Московский комсомолец", "Газета.ру", "Российская газета", NEWS.ru.