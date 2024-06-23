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Ексклюзив

Що зміниться у відносинах України з ЄС після 25 червня: пояснення від експертки з євроінтерграції Голуб

23 червня, 2024 неділя
23:00
Суспільство Європарламент

Переговорний процес для України та Молдови про вступ до ЄС запустять 25 червня. Цьому передувало декілька вимог

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Про це розповіла експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марія Голуб в етері Еспресо.

"Це досить динамічний і цікавий перебіг, з погляду процедури та політичних процесів. Дійсно, Україна і Молдова від початку йшли в парі, і це було дуже видно по тому, як тривала підготовка до міжурядових конференцій, які пройдуть уже 25 червня в Люксембурзі. Там фактично запустять переговорний процес як для Молдови, так і для України. Цьому передувало декілька вимог, які Європейська комісія поставила і перед Україною, і перед Молдовою. В нас були дуже динамічні переговори, зокрема з Угорщиною. Тепер Україна і Молдови отримали зелене світло. Вже 25-го червня відбудуться міжурядові конференції, і можна сказати, що ми відкриваємо справжній політично-технічно-бюрократичний етап переговорів. Є 35 переговорних розділів, сформована переговорна команда. Першим і основним розділом є основні реформи, серед яких: верховенство права, боротьба з корупцією, судова реформа", - повідомила вона.

Процес, починаючи від 25 червня, набуває абсолютно практичного характеру. Делегації з України та Молдови будуть часто їздити до Брюсселю. Буде багато онлайн-переговорів, з української сторони буде задіяно багато профільних міністерств, зазначила Голуб.

"Якщо подивитись як сформована переговорна команда, то тут присутні всі ключові Міністерства, залучена Верховна Рада України, державні профільні агенції. Відповідно, по кожному розділу є так звані бенчмарки або показники, які потрібно виконати як для відкриття переговорного розділу, так деякі для закриття переговорного розділу. Дуже велика кількість пояснювальних сесій уряд України проводив разом з Європейською комісією, де ми пояснювали, який у нас стан справ у кожній конкретній галузі. Наприклад на митниці, в енергетиці тощо. Дуже багато розділів пов'язані з економічним блоком, з нашим вступом до єдиного ринку Європейського Союзу. Надалі будуть тривати ці переговори", - пояснила вона.

Для закриття кожної глави потрібні рішення всіх 27 країн-членів Європейського Союзу, додала експертка з євроінтеграції: "Нам потрібно дуже багато попрацювати не тільки з Брюсселем, а з національними парламентами, національними урядами ключових держав".

Зважаючи на динаміку, далі можна очікувати, що Україна буде тримати цей амбітний характер переговорів, і в кращому випадку, за декілька років буде підписана угода про вступ до ЄС, каже Голуб.

"Є дуже багато різних оцінок, але треба не забувати що ми країна, яка паралельно з цим процесом веде і повномасштабну війну, і намагається усіма силами її виграти. Так от після цього буде підписана угода про вступ, яка є окремою процедурою ратифікації. Тільки після того, як ратифікують цю угоду про вступ, можна вважати, що Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу", - розповіла вона.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що 25 червня Україна очікує фактичного початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу.

Теги:
Світ
Україна
ЄС
Молдова
Єврокомісія
Вступ в ЄС
Війна з Росією
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