Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує морозну й сонячну погоду в Україні 9 січня
В Україні у вівторок, 9 січня, очікується холодна морозна погода з проясненнями сонця. Найнижча температура повітря буде на півночі та заході
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Найближчої ночі температура повітря становитиме -10...-18 °C, місцями на півночі та заході до -18...-22 °C. Удень завтра очікується -7...-12 °C.
У південній частині температура буде вищою: вночі -6...-11 °C, вдень -2...-6 °C. У Криму вночі -1...-4 °C, вдень близько 0 °C.
Антициклон Hannelore витіснить у вівторок усі опади й завтра вдень навіть вийде сонце. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем.
Погода у столиці
У Києві завтра вдень буде сяяти холодне сонце. Вночі передбачається низька температура повітря -12...-15 °C.
Протягом дня очікується -10...-12 °C.
Прогноз на тиждень
Як каже синоптикиня, погода протягом тижня нагадуватиме "температурну карусель".
Так, 10-11 січня очікується потепління. Згодом, 12-13 січня, знову похолодання, проте некатастрофічне.
А 14-15 січня температура повітря знову підвищиться)
- Напередодні українців попереджали, що з 7 по 9 січня очікується різке зниження температури повітря до -19…-25 °C, а також сильні снігопади по всій території України. Через ожеледицю та налипання мокрого снігу ускладниться ситуація на дорогах.
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