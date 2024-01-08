Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує морозну й сонячну погоду в Україні 9 січня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі температура повітря становитиме -10...-18 °C, місцями на півночі та заході до -18...-22 °C. Удень завтра очікується -7...-12 °C.

У південній частині температура буде вищою: вночі -6...-11 °C, вдень -2...-6 °C. У Криму вночі -1...-4 °C, вдень близько 0 °C.

Антициклон Hannelore витіснить у вівторок усі опади й завтра вдень навіть вийде сонце. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем.

Погода у столиці

У Києві завтра вдень буде сяяти холодне сонце. Вночі передбачається низька температура повітря -12...-15 °C.

Протягом дня очікується -10...-12 °C.

Прогноз на тиждень

Як каже синоптикиня, погода протягом тижня нагадуватиме "температурну карусель".



Так, 10-11 січня очікується потепління. Згодом, 12-13 січня, знову похолодання, проте некатастрофічне.



А 14-15 січня температура повітря знову підвищиться)