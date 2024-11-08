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Тонну м'яса закуповували з 18% води: Ярова про перевірку якості харчових продуктів для ЗСУ

Ірена Моляр
8 листопада, 2024 п'ятниця
16:24
Суспільство

Дана Ярова, радниця заступника міністра оборони України, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, зауважила, що постачальники харчових продуктів до ЗСУ занижували калорійність продукції м'ясної, рибної та ковбасної групи

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Поки ми не поїхали по лінії фронту та не побачили своїми очима, які харчові продукти привозять та що відбувається, то нічого, напевно, не зрушилося б. Ми об'їхали майже всі напрямки. Перше, що побачили, – постачальники занижують калорійність у м'ясній, рибній та ковбасній групі. На 100 гр продукції калорійність нижча, ніж зазначено у договорах. Друге – до ЗСУ постачається м'ясо з 18% води, тобто на тонну м'яса закуповували 180 л води", - зазначила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

За її словами, була доповідь міністру оборони щодо результатів цих перевірок. Крім того, був встановлений рівень мінімальної нижчої калорійності на м'ясну, ковбасну та рибну групу. Також переробили описи продуктів щодо вмісту води в рибі, м'ясі. І тепер відповідно до таких описів начпроди у військових частинах приймають продукцію. Тому зараз історій про 18% води в курятині немає, тепер найбільший відсоток води – 4%. Щодо яловичини, то там не має бути води. А в рибі – мінімальний відсоток води.

"Постачальник раніше був необмежений певними рамками, тому відбувалися подібні порушення. Треба встановлювати рівні, правила, які зрозумілі абсолютно для всіх, та їх контролювати. Будуть постійні перевірки, ми їздитимемо та перевірятимемо поки начпроди з постачальниками не зрозуміють, що за кожне приймання неякісної продукції настає відповідальність. Зазначу, що всі ці зміни внесені в нормативні документи МОУ і Державний оператор тилу на 2025 рік вже буде виходити на торги з новими правилами закупівлі продуктів харчування для нашої армії", - резюмувала Дана Ярова.

  • Міністерство оборони України встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ. 
  • З 2025 року для Збройних сил України збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо. 
  • 6 листопада Міністерство оборони України посилило вимоги до якості м’яса птиці, риби та молочної продукції, які постачаються Збройним Силам України.
     
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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