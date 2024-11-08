Тонну м'яса закуповували з 18% води: Ярова про перевірку якості харчових продуктів для ЗСУ

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Поки ми не поїхали по лінії фронту та не побачили своїми очима, які харчові продукти привозять та що відбувається, то нічого, напевно, не зрушилося б. Ми об'їхали майже всі напрямки. Перше, що побачили, – постачальники занижують калорійність у м'ясній, рибній та ковбасній групі. На 100 гр продукції калорійність нижча, ніж зазначено у договорах. Друге – до ЗСУ постачається м'ясо з 18% води, тобто на тонну м'яса закуповували 180 л води", - зазначила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

За її словами, була доповідь міністру оборони щодо результатів цих перевірок. Крім того, був встановлений рівень мінімальної нижчої калорійності на м'ясну, ковбасну та рибну групу. Також переробили описи продуктів щодо вмісту води в рибі, м'ясі. І тепер відповідно до таких описів начпроди у військових частинах приймають продукцію. Тому зараз історій про 18% води в курятині немає, тепер найбільший відсоток води – 4%. Щодо яловичини, то там не має бути води. А в рибі – мінімальний відсоток води.

"Постачальник раніше був необмежений певними рамками, тому відбувалися подібні порушення. Треба встановлювати рівні, правила, які зрозумілі абсолютно для всіх, та їх контролювати. Будуть постійні перевірки, ми їздитимемо та перевірятимемо поки начпроди з постачальниками не зрозуміють, що за кожне приймання неякісної продукції настає відповідальність. Зазначу, що всі ці зміни внесені в нормативні документи МОУ і Державний оператор тилу на 2025 рік вже буде виходити на торги з новими правилами закупівлі продуктів харчування для нашої армії", - резюмувала Дана Ярова.