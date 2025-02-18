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Треба визнати реальність: не було ніякої "радянської людини", – психологиня Волошина

Юлія Лаврук
18 лютого, 2025 вiвторок
15:10
Суспільство Лариса Волошина

Журналістка і психологиня Лариса Волошина розповіла про те, як радянське минуле впливає на розкол в українському суспільстві сьогодні

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Про це вона розповіла в програмі "Власні назви" з Мирославою Барчук (спільний проєкт Українського ПЕНу та телеканалу "Еспресо").

"Я ж народилась у Вінниці, і мій дідусь був військовим. Він був одним із тих офіцерів, які свого часу запускали Капустин Яр, тому кожен раз, коли я слухаю про "Орешник", я розумію, що в Господа Бога дуже хороше почуття гумору. І от, я чула це – радянське, абсолютно російське офіцерйо, яке тут опинилося, вийшло в теплій Україні на пенсію. Я це чула. Для мене це був сором – от я про що", – сказала Волошина.

Так, за її словами, лінія розколу сьогодні очевидна. Психологиня зазначила, що аби цієї лінії не було, "колись новонавернені в совєтськість українці мають відчути й зрозуміти, що зробили з ними та з їхніми батьками". Вона додала, що потрібно визнати, що не було ніякої радянської людини.

"Розумієш, у чому суть? До чого апелюють всі ці "ми були радянські люди" і "ми жили в радянській системі і говорили російською"? Стоп-стоп-стоп: у радянській системі були російські шовіністи, які вам розказували про радянську "общность", як самі відчували", – сказала Волошина.

На її думку, "радянські" люди в Україні мають зрозуміти, що їхніх батьків та родичів позбавили мови, культури і відчути злість через це. 

"Бо вони, як тоді звинувачували таких, як ти, що ви націоналісти, що "вам що, складно говорити на загальнозрозумілій мові?", так і тепер вони знову це продовжують. Насправді все це великий біль і великий сором", – додала психологиня.

  • Торік Кабінет міністрів України схвалив програму забезпечення розвитку й функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Радянський Союз
Війна з Росією
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