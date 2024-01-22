У День Соборності України Зеленський нагородив відзнаками військових і цивільних, які зробили внесок у захист країни

Про це він повідомив у телеграм.

"Шановні присутні, шановні наші воїни, шановні наші медики, лікарі, волонтери, діячі культури, енергетики й представники місцевої влади! Для мене сьогодні честь буде тут привітати вас усіх із Днем Соборності України", - наголосив Зеленський.

Він подякував запрошеним за об’єднання сили, яке вони продемонстрували з самого початку російського вторгнення за збереження української держави.

"Дякую, що захистили. І за це вам велика вдячність від мене особисто і від всього нашого народу", - додав президент.

Він побажав нагородженим здоров’я та перемоги.

"Я хочу вам і вашим дітям, онукам, дружинам, чоловікам, братам, сестрам побажати перемоги, і це, напевно, сьогодні найголовніше й те, заради чого ми всі живемо, працюємо, бʼємося, воюємо", - резюмував Зеленський.