У День Соборності України Зеленський нагородив відзнаками військових і цивільних, які зробили внесок у захист країни
22 січня президент України Володимир Зеленський на честь Дня Соборності України нагородив відзнаками військових і цивільних, які зробили внесок у захист країни
Про це він повідомив у телеграм.
"Шановні присутні, шановні наші воїни, шановні наші медики, лікарі, волонтери, діячі культури, енергетики й представники місцевої влади! Для мене сьогодні честь буде тут привітати вас усіх із Днем Соборності України", - наголосив Зеленський.
Він подякував запрошеним за об’єднання сили, яке вони продемонстрували з самого початку російського вторгнення за збереження української держави.
"Дякую, що захистили. І за це вам велика вдячність від мене особисто і від всього нашого народу", - додав президент.
Він побажав нагородженим здоров’я та перемоги.
"Я хочу вам і вашим дітям, онукам, дружинам, чоловікам, братам, сестрам побажати перемоги, і це, напевно, сьогодні найголовніше й те, заради чого ми всі живемо, працюємо, бʼємося, воюємо", - резюмував Зеленський.
- Щороку 22 січня українці відзначають День Соборності України, об'єднуючись у живому ланцюзі та висловлюючи підтримку національній єдності та незалежності.
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