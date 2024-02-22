У Держцентрі зайнятості розповіли, представників яких професій не вистачає в Україні

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

За її словами, від початку повномасштабного російського вторгнення Росії, в Україні з'явився дефіцит кадрів у багатьох сферах ринку праці. Йдеться зокрема про працівників, які могли б працювати у так званих чоловічих професіях.

Втім, наразі критично не вистачає швачок, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів. Наприклад, наразі є дві тисячі вакансій для швачок, а швачок, які звернулися до Центру зайнятості за пошуком роботи - лише тисяча.

На Єдиному порталі зараз найбільше пропозицій для таких професій:

продавець - 17 тисяч вакансій

водій - 9 тисяч вакансій

бухгалтер - 7 тисяч вакансій

кухар - 5 тисяч вакансій

З початку року 2700 українців отримали змогу здобути нову професію або спеціальність за допомогою ваучерів на навчання за урядовою програмою. Які професії українці обирають найчастіше.