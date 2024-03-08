У Київ приїхав віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
У п'ятницю, 8 березня, до Києва з робочим візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс
Про це він написав у Х.
"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", - написав Домбровскіс.
- Нещодавно Валдіс Домбровскіс заявляв, що Брюссель запровадить "запобіжні заходи", що дозволять блокувати продовольство з України, якщо це буде становити загрозу падінням цін у сусідніх країнах.
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