У Київ приїхав віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Про це він написав у Х.

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", - написав Домбровскіс.