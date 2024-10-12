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У МОН впровадили опцію швидкого повідомлення про булінг у школі: як це працює

Ольга Бабишена
12 жовтня, 2024 субота
03:18
Суспільство школа

Міністерство освіти і науки розробило механізм, який дозволить школярам та їхнім батькам повідомити про булінг у школі: скаргу можна надіслати навіть анонімно

Зміст

Про це інформує МОН. 

Вказано, що заповнити коротку анкету  та надіслати електронну скаргу можуть як діти, так і батьки. Надалі питанням займатиметься керівництво школи і, за потреби, поліція. 

"Булінг - не нове явище, але багато років наше суспільство ігнорувало його, применшуючи, не помічаючи вплив цькування в школах між дітьми або щодо дітей зі сторони працівників школи. Нам не вистачало розуміння того, що це таке, і як це у перспективі негативно, травматично може впливати на формування особистості. Кожен із нас повноцінно розвивається тільки тоді, коли відчуває себе фізично та психологічно у безпеці. За часів мого навчання в школі булінг також був, але ніхто не давав цьому чіткого визначення і не вживав дії щодо запобігання", - розповіла заступниця міністра освіти та науки України Євгенія Смірнова.

Читайте також: Що таке булінг, як на нього реагувати, як захистити дитину від цькування

Щоб повідомити про булінг у школі потрібно: 

  • зайти на сайт АІКОМ та натиснути кнопку "Повідомити про булінг"
  • зареєструвати або зайти в наявний акаунт
  • заповнити анкету, а потім підтвердити її

У МОН розповіли, що якщо заяву створюватиме дитина, вона може подати скаргу анонімно. Якщо ж це робитимуть батьки або законні представники, то така можливість відсутня. 

"Анонімні заяви можуть розглядатися тільки на рівні школи, але якщо ви відчуваєте, що ситуація потребує залучення представників поліції, тоді краще зазначити інформацію, яка може допомогти школі та поліції зв’язатися з вами та допомогти ефективно розвʼязати ситуацію", - розповіли у міністерстві. 

Після того, як заяву було надіслано, її отримає директор школи. Він має відреагувати на неї впродовж доби: скликати спеціальну комісію, де буде обговорено цей випадок та визначено подальші дії щодо сторін булінгу у класі, де стався такий випадок. За необхідності також можуть залучити соцпрацівників, правоохоронців або інші служби. 

У МОН додали, що інформація про скаргу не буде відома нікому, окрім директора та представників поліції. Вони, своєю чергою, зобов'язані діяти лише в інтересах дитини і не зможуть без нагальної потреби повідомити іншим особисту інформацію. 

  • Раніше розслідувачка NGL.media Єлизавета Чип розповіла, що у багатьох містах України існує мережа тг-каналів, які заробляють на дитячому булінгу. 
Теги:
Україна
освіта
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