Уся розмова триває навколо призначення директора: нардепка Южаніна про законопроєкт про перезавантаження БЕБ
Народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна прокоментувала законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), який ВР підтримала у першому читанні
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Категорично заявляю, що не можна приймати в першому читанні щось схоже на проєкт закону, який буде доопрацьований. Для країни дуже небезпечно приймати щось сире й непідготовлене. Законопроєкт міг бути доопрацьований так, щоб задовольняв українців, український бізнес, експертів. Усіх тих, хто розуміється на тому, як має працювати єдиний орган по боротьбі з економічними злочинами", - зауважила Южаніна.
За словами нардепки, треба реагувати на зауваження й наших кредиторів, які підтримують Україну своїми грошима щодо прозорості і якісної роботи органів контролю за тим, щоб гроші не розкрадалися з бюджету.
"А що ми маємо? Якби влада не крутила, але не вдасться обманути хоча б українських експертів, які навчилися читати закони. А написано наступне: уся розмова йде навколо призначення директора Бюро. Чомусь влада вважає, що це має бути "ручна" людина, яка може й не знати, як має розбудовуватися система, як має будуватися робота цього нового органу. Головне, щоб цей директор слухав, що йому говорять із кабінетів Офісу президента. Усі знають, що цей орган перебуває під контролем Татарова. Тобто навколо конкурсної комісії з призначення директора й ламаються всі списи", - наголосила Южаніна.
- 11 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).
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