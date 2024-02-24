В Ірпені відбуваються меморіальні заходи з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення
У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, мешканці Ірпеня на Київщині провели меморіальні заходи та вшанували пам'ять загиблих українців
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Містяни зібралися біля зруйнованого мосту, який колись став "дорогою життя" для близько 40 000 містян.
Тут загиблих цивільних та українських захисників люди вшанували хвилиною пам’яті. Учасники заходу запалили "свічі пам’яті", а на бетонних опорах Романівського мосту розвісили символічних янголів.
- У суботу, 24 лютого, до Києва приїхали колишні прем'єр-міністри Британії та Швеції, президентка Єврокомісії, прем'єри Італії, Канади та Бельгії, щоб показати свою солідарність у другу річницю повномасштабного вторгнення.
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