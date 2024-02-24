В Ірпені відбуваються меморіальні заходи з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Містяни зібралися біля зруйнованого мосту, який колись став "дорогою життя" для близько 40 000 містян.

Тут загиблих цивільних та українських захисників люди вшанували хвилиною пам’яті. Учасники заходу запалили "свічі пам’яті", а на бетонних опорах Романівського мосту розвісили символічних янголів.