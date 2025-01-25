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Від початку року бійці ДСНС врятували у горах 43 людини

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З початку 2025 року співробітники ДСНС врятували у горах 43 людини, серед яких було 5 дітей

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Про це повідомив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, передає Укрінформ.

"Загалом у нас від початку 2025 року є 35 випадків, коли рятувальники задіювалися у горах для порятунку людей, саме рятувальники ДСНС. Разом з тим, 43 людини ми врятували (з початку року, – ред.), гірські підрозділи ДСНС, і з них 5 – дітей. У 2024 році було врятовано (у горах, – ред.) 35 осіб і з них 2 дітей. Фактично по врятованим (у горах цьогоріч – ред.) на 20% більше, ніж у минулому році", - сказав він.

За словами Хорунжого, цьогоріч у горах загинуло дві особи, тоді як за аналогічний період минулого року в горах загинула одна людина.

Він також поінформував, що наразі у горах цілодобового чергують понад 130 рятувальників, щоб надавати допомогу громадянам.

Пресофіцер ДСНС акцентував на необхідності дотримання правил безпеки перед походом у гори і  нагадав, що зараз у горах фіксується 3-й рівень лавинної небезпеки.

"І тут є суттєвий момент: якщо людина потрапляє у лавину, то фактично (від, - ред.) 15 хвилин … (до десь, – ред.) пів години, якщо її не знаходять, то шанси на її порятунок різко зменшуються і дорівнюють нулю. Тому ми тут рекомендуємо туристичним групам брати біпери – це такі прилади, які на певній частоті фіксують, де знаходяться люди", - зазначив Хорунжий.

Він пояснив, що на таку ж частоту біпери можуть бути налаштовані й у рятувальників, тому навіть коли людина потрапила у снігову лавину, її буде дуже легко при цьому відшукати та відкопати.

Він поінформував, що громадянам потрібно стежити за прогнозами погоди, і якщо є попередження про лавинну небезпеку, сильний вітер або якісь негативні явища на кшталт сильних снігопадів, то туристичний похід потрібно відкласти.

Окрім цього, людям варто поінформувати рятувальників через сайти ГУ ДСНС у Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Львівській областях про свій намір здійснити мандрівку гірською місцевістю (через розділ "Реєстрація туристичних груп").

За словами Хорунжого, у цих областях створені пошуково-рятувальні групи на базі гірських рятувальників.

"Інший варіант, де можна зареєструватися – це застосунок "Порятунок у горах". Це робиться для того, щоб рятувальники могли відслідкувати, де знаходиться група, якщо потрібна допомога. Там є прив’язка до геолокації, і якщо потрібна буде допомога у цей момент, то рятувальники можуть відшукати заблукалих туристів", - зазначив представник ДСНС.

Він наголосив, що громадянам при цьому потрібно чітко оцінювати свій фізичний стан, зокрема, враховувати наявність у себе хвороб.

  • За даними ДСНС, на водних об’єктах України від початку 2025 року загинули 28 людей: за аналогічний період торік зафіксували на три смерті більше. 
Теги:
Новини
Україна
ДСНС
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