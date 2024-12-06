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Війна вимагає сильнішої відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів, - Стефанішина

Дар'я Тарасова
6 грудня, 2024 п'ятниця
17:08
Суспільство Ольга Стефанішина

Голова Міністерства юстиції Ольга Стефанішина зазначила, що законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за розповсюдження даних з держреєстрів ризиків не несе

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Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина прокоментувала законопроєкт №10242 "Про внесення змін до кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем".

Очільниця відомства наголосила, що законопроєкт, який пропонує посилити кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації з різних реєстрів, був недостатньо прокомунікований.

"Є певна конспірологія. Якщо читати безпосередньо законопроєкт, в ньому не можна побачити якихось таких ризиків, які були публічно прокомуніковані. Але я сподіваюся, що нам вдасться знайти необхідний баланс і все ж таки забезпечити посилення відповідальності за доступ до реєстрів", - сказала Стефанішина.

Правозахисники, активісти та представники медіа вважають, що законопроєкт створює загрози для боротьби з корупцією та свободи слова.

"Я кажу як міністр юстиції, в першу чергу, і як людина, яка безпосередньо розглядає скарги громадян на неправомірну роботу і втручання в реєстри. Це сотні звернень. І повірте мені, дуже важко навіть будь-яким колегіям або міністру юстиції, який затверджує накази, врегулювати кожне з питань. Несанкціонованих доступів багато", - зазначила міністерка.

Вона уточнила, що до початку повномасштабного вторгнення був відкритий ринок для реєстраторів.

"Але повномасштабна війна зараз і після війни вимагає сильнішої відповідальності, більш серйозного відношення до безпеки даних. Я, звичайно, виступаю за те, що має бути знайдений баланс, має бути сприйняття в суспільстві, має бути додаткова комунікація. Наскільки мені відомо, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності все ж таки переглянув оригінальну редакцію закону. І можливо ще до другого читання додасться якесь рішення", - додала Стефанишина.

  • У січні Верховна Рада прийняла цей законопроєкт за основу. Він пропонував карати позбавленням волі на строк від 10 до 15 років за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі публічних електронних реєстрах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.
  • 4 грудня Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт №10242, який передбачає кримінальну відповідальність за публікацію даних з реєстрів.
  • Відповідний законопроєкт посилює та впроваджує кримінальну відповідальність у вигляді 8 років позбавлення волі за розголошення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів під час  дії воєнного стану. Тоді медіарух, медійні, правозахисні організації закликали народних депутатів України не підтримувати законопроєкт щодо відповідальності за публікування даних з реєстрів у його нинішній редакції.
  • Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що ухвалення відповідного законопроєкту може призвести до проблем із євроінтеграцією України.



 

Теги:
Новини
Верховна Рада
Кримінал
Воєнний стан
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