Зареєстровано 11 температурних рекордів: минула осінь у Києві стала третьою найтеплішою з 1881 року

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень, середня температура повітря за сезон у Києві склала +11,4 °C, що на 2,7 °C вище за середні багаторічні значення.



Цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року у столиці і повторила температурне значення тогорічної осені. Зокрема, у вересні було зафіксовано 11 температурних рекордів.



Всі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення – 5,7 °C.

Найхолодніше календарної осені 2024 року у Києві було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -5,8 °C. Водночас найтепліше було 1 вересня - тоді максимальна температура після полудня досягла +33,0 °C.

Також за вересень – листопад у Києві випало 135 мм опадів, що дорівнює 90% кліматичної норми.