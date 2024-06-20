Дипломат Хара розповів, який зиск Україна може отримати через угоду між КНДР та Росією
Угода між РФ та КНДР може мати негативні наслідки для Путіна
Про це розповів експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара в етері Еспресо.
"Серед іншого, є й позитивна річ в цій угоді. Зокрема те, що Південна Корея ймовірно перегляне свої погляди на постачання до України озброєння. Враховуючи таке наближення Північної Кореї та Російської Федерації, ми можемо розраховувати на південно-корейську зброю і боєприпаси. Вони є в них у великій кількості, і не гіршої якості, аніж в американців. Здебільшого вони виробляли все по ліцензії, також є власні розробки. Тому такий крок Путіна може йому відгукнутися негативно, а для України позитивно. Звичайно, будуть також інші наслідки. Передусім, країни регіону будуть розуміти, що Росія збільшує свій негативний вплив, намагається підірвати безпеку тощо", - зазначив він.
Поки що немає у вільному доступі угоди, яку підписали РФ та КНДР. Але вона вже спричинила відклик в експертному середовищі, зауважив Хара.
"Там є пункт, що у випадку нападу на одну з країн, інша надасть воєнну та іншу допомогу. Правда, є обмовки щодо Національного законодавства і 51 ст. Статуту ООН, тобто права на самооборону. За великим рахунком, всі ці формулювання витягнуті з шаф 60-х років, коли була імперія зла, комуністична імперія зла, і були такі сателіти", - додав він.
Путін постійно намагається вигадати щось нове, дивлячись на те, що свого часу робив Радянський Союз, каже Хара.
"Якщо ми кажемо про Північну Корею, зрозуміло що вона є ізгоєм. Але останнім часом, після широкомасштабного вторгнення, РФ кілька разів, як постійний член Ради безпеки, фактично блокувала продовження санкцій щодо цього режиму. Тобто Путін намагається використати свій фармальний статус
Російської Федерації, щоб допомогти північнокорейському диктатору, щоб той допоміг йому у війні проти України", - резюмував він.
- Напередодні Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
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