"Дух українського народу ніколи не буде зломлений": Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні 26 серпня

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Я найрішучішим чином засуджую триваючу війну Росії проти України та її зусилля, спрямовані на те, щоб занурити український народ у темряву. Дозвольте мені бути відвертим: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, і дух українського народу ніколи не буде зломлений", - наголосив Байден.

Він пообіцяв, що Сполучені Штати й надалі очолюватимуть коаліцію з понад 50 країн, яка надає Україні критично необхідне військове обладнання, в тому числі системи ППО та перехоплювачі.

"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати та наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України", - зауважив президент США.

Крім того, за його словами США також нарощують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми.

"Як я сказав президенту Зеленському 23 серпня, підтримка України з боку США є непохитною. З лютого 2022 року народ України мужньо захищається від російського вторгнення, відвоювавши більш ніж половину території, яку російські війська захопили в перші дні війни. Україна залишається вільною, суверенною і незалежною державою, а українські війська щодня борються, щоб захистити свою батьківщину і свою свободу. Сполучені Штати будуть стояти з народом України, доки він не переможе", - підсумував Байден.