"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками": прокурор МКС Хан про відмову Монголії заарештувати Путіна

Про це він сказав 10 вересня під час відвідин лікарні "Охматдит" у Києві, передає Інтерфакс.

"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не працювала з судом. Відповідно, це все контролюють судді, вони в курсі того, що сталося. Як правило, у таких випадках відбувається генеральне засідання всіх держав-членів МКС, і ухвалюють рішення", - прокоментував Хан.

Він також зазначив, що "виконання норм і співпраця в МКС не ідеальні" та додав, що "вже були випадки такого невиконання в минулому, коли держави не працювали із судом".

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи можна говорити про те, що міжнародне право все ще працює, Хан відповів: "Не треба розчаровуватися, результати ми побачимо, але це не буде легко. Ми рухаємося до реального застосування права і робимо це разом".

Реакція генерального прокурора Андрія Костіна

Андрій Костін, який теж був присутній під час відвідин лікарні "Охматдит" розповів, що Україна наразі працює разом із міжнародними партнерами над тим, щоб Монголія як країна-підписант Римського статуту МКС відчула наслідки відмови заарештувати Володимира Путіна, переда Інтерфакс.

За його словами, з цього "не варто робити трагедію", адже коли одна зі 125 країн-учасниць Римського статуту не виконує своїх зобов'язань, це не означає, що всі інші також не виконуватимуть їх.

"Тому ми працюємо спільно з нашими партнерами, щоб країна, яка вдалася до такого, відчула наслідки", - додав Костін.

Про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

2 вересня російський диктатор все ж прилетів із візитом до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати Путіна.

Речник монгольського уряду згодом сказав, що Монголія не заарештувала Путіна, бо залежна від імпорту російських енергопродуктів.