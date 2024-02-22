Франція звинуватила РФ у погрозах збивати її патрульні літаки над Чорним морем
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Росія погрожувала збити її літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем
Про це пише АР.
Зазначається, що міністр не надав конкретних подробиць, проте, за його словами, Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, яка нагадує поведінку колишнього Радянського Союзу під час холодної війни.
"Місяць тому, щоб навести вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французький літак у Чорному морі, коли ми були у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", - сказав Лекорню.
Пілоти французьких ВПС регулярно патрулюють східний фланг НАТО, що є частиною зусиль Альянсу з посилення своєї оборони після того, як два роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
- Британська розвідка заявила, що Росія намагається виправдати довготривалу війну в Україні та масштаби своїх втрат, звинувачуючи "колективний Захід".
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