Ізраїль пообіцяв перейти до менш інтенсивної фази операції на півночі Гази
Ізраїльська армія ЦАХАЛ незабаром перейде на новий етап операцій на півночі Гази - ця фаза буде менш інтенсивною
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, пише The Times of Israel.
За його словами, ЦАХАЛ переходить від "фази інтенсивного маневрування війни" до "різних типів спеціальних операцій".
"Ми близькі до наступної фази на півночі, включаючи місто Газа", - сказав Галлант.
Міністр оборони Ізраїлю зауважив, що наступна фаза операції розпочнеться "незабаром".
Також ЦАХАЛ повідомив, демонтаж "військової структури" ХАМАС на півночі сектора Гази завершено. Водночас у центральній частині Гази та на півдні країни тривають інтенсивні бої.
- Армія оборони Ізраїлю 7 січня повідомила, що знайшла шахту тунелю в Газі, яка веде до підземного заводу з виробництва крилатих ракет.
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