Хусити Ємену: хто вони та навіщо атакують судна у Червоному морі, - пояснює Центр близькосхідних досліджень

Про це він розповів у етері Еспресо.

"12-15% світового комерційного мореплавства поставлено під загрозу, тобто це удар по світовій логістиці, що розкручує інфляцію. Це дуже суттєво і б'є по інтересах США. До чого тут Ємен та Іран? Хусити – це військово-політичний рух частини шиїтського населення Ємену. Назва була отримана у 1990-х роках від імені людини, яка заснувала цей рух, Хусейна аль-Хусі. Він у період протистояння з урядом Ємену перебував у Ірані, а єменські шиїтські богослови звинувачували його, що він занадто проіранський. Як аль-Хусі заклав основи, так його хуситський рух і на сьогодні дуже сильно підпорядкований Ірану. Зброя у хуситів з Ірану", - зауважив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, хусити по Ізраїлю та суднах у Червоному морі били знайомими українцям дронами Shahed 136. А щодо балістичних протикорабельних ракет, то це ті, які Росія намагається отримати з Ірану.

"Військове спорядження хуситського руху, який здійснює контроль над більшою частиною території Ємену, це все повністю іранське, як інструктори, ресурси, гроші та все інше", - додав Сергій Данилов.