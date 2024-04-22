Кордон між Вірменією та Азербайджаном: до мітингувальників у селах, які передадуть Баку, направили спецназ

Про це повідомляє вірменське видання Hraparak.

Протести розпочались у п'ятницю, 19 квітня, після того, як Вірменія та Азербайджан уперше домовились про демілітацію кордону. У межах цього процесу Єреван віддав Баку чотири села Тавушської області, які з 1990-х років перебували під контролем Вірменії.

Учасники протесту обурені домовленостями, оскільки їхня безпека перебуває під загрозою через те, що азербайджанські військові пости будуть розташовані занадто близько до населених пунктів, передає агентство "Новости-Армения".

За інформацією місцевих ЗМІ, протестувальники вимагають зустрічі з губернатором Тавуша і прем'єр-міністром Вірменії.

Член фракції "Вірменія" Національних зборів Гарнік Данієлян стверджує, що мешканці Кіранца, попри загрозу застосування сили з боку спецпризначенців, "продовжують залишатися на місці".

За словами очільника партії "Демократична єдність" Сурена Петросяна, учасники акції знають, що можуть прийти спецпризначенці, і готові до цього.

"Мешканці знають, що швидше за все прийдуть червоні берети та спецпризначенці, але ніхто ні на крок не відступить, кожен на своєму місці. Ці люди борються не тільки за збереження своїх сіл, а й за збереження вірменської державності, тому що те, що буде після цього, буде в тисячу разів страшніше, ніж ми можемо собі уявити", - заявив він.

Петросян додав, що жителі Кіранца та Воскепара розуміють, що тут проблема не тільки в їхніх рідних селах, а й в існуванні всієї Республіки Вірменія, а отже, і в існуванні вірменського народу.

"Якщо вони повинні прийти та спробувати відкрити дорогу, побивши людей, то нехай приходять, що там говорити, люди свідомо стоять на своїх місцях. Але ніхто з мешканців не піддасться на провокації", – наголосив він.

Станом на вечір неділі дорога залишається закритою.