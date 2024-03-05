Медведєв запустив маніпуляцію: "Країни, які визнають суверенітет РФ, визнають і її "нові регіони"
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що країни, які визнають суверенітет Росії, визнають і її "нові регіони"
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.
"Держави, які визнають суверенітет і територіальну цілісність Росії, автоматично погоджуються із входженням до її складу окупованих територій України, які у Росії називають "новими регіонами", - таку заяву заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва поширюють російські ЗМІ.
Spravdi пише, що світ поважає суверенітет і територіальну цілісність не лише Росії, а й України. Тому частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, що перебувають під окупацією, міжнародно визнані не "новими регіонами Росії", а ТОТ України.
"Навіть лідери лояльних до Росії країн – Ірану, Китаю, Сербії – не підтримують "приєднання" до РФ окупованих територій України. І навіть те, що Путін вніс до конституції записи про "прийняття нових регіонів", не робить їх насправді частиною Росії, адже це – порушення міжнародного законодавства", - йдеться у повідомленні Центру.
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