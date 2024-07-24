МЗС Росії оголосили персонами нон грата 13 громадян Японії, серед них голова правління Toyota Motor

Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства РФ.

Відтепер у РФ персонами нон грата вважається голова правління Toyota Motor Тойода Акіо і засновник корпорації Rakuten, яка володіє месенджером Viber, Мікітані Хіросі.

Серед тих, кому російське МЗС заборонило в'їжджати в країну є й президент Японського агентства з міжнародного співробітництва Танака Акіхіко, а також низка глав інженерних та виробничих компаній, що входять до військово-промислового комплексу Японії.

Такі заходи російська сторона вжила у відповідь на введені країною антиросійські санкції.