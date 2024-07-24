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МЗС Росії оголосили персонами нон грата 13 громадян Японії, серед них голова правління Toyota Motor

Ксенія Золотова
24 липня, 2024 середа
01:25
Світ Японія

МЗС Росії заборонило в'їзд у країну 13 громадянам Японії, у тому числі голові правління Toyota Motor і засновнику корпорації Rakuten, яка володіє месенджером Viber

Зміст

Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства РФ.

Відтепер у РФ персонами нон грата вважається голова правління Toyota Motor Тойода Акіо і засновник корпорації Rakuten, яка володіє месенджером Viber, Мікітані Хіросі.

Серед тих, кому російське МЗС заборонило в'їжджати в країну є й президент Японського агентства з міжнародного співробітництва Танака Акіхіко, а також низка глав інженерних та виробничих компаній, що входять до військово-промислового комплексу Японії.

Такі заходи російська сторона вжила у відповідь на введені країною антиросійські санкції.

  • 24 травня уряди Японії та Південної Кореї заявили про запровадження санкцій проти російських фізичних осіб та організацій за постачання зброї з Північної Кореї
  • 22 червня Японія в межах нового блоку санкцій запровадила торговельні обмеження проти китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України.
Теги:
Росія
Японія
МЗС
санкції проти Росії
Війна з Росією
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