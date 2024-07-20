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На Гаїті загорівся човен з мігрантами, які тікали з країни через бандитизм: щонайменше 40 загиблих

20 липня, 2024 субота
10:32
Світ Гаїті

Човен із понад 80 гаїтянами, які змушені залишати країну через бандитське насильство, загорівся у морі поблизу острова, внаслідок чого загинули щонайменше 40 мігрантів

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Щонайменше 40 людей загинули в морі після того, як човен з гаїтянськими мігрантами загорівся, повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ) у Порт-о-Пренсі в п'ятницю, 19 липня.

Човен, який перевозив понад 80 людей, вирушив із форту Сен-Мішель на півночі Гаїті та прямував до островів Теркс і Кайкос, йдеться в заяві з посиланням на міграційний орган карибської країни.

Сорок одна людина вижила і була врятована береговою охороною Гаїті. Наразі вони отримують допомогу та підтримку від МОМ, 11 із них доставлено до найближчої лікарні, йдеться у повідомленні.

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Пасажири на човні використовували сірники, щоб запалити свічки в ритуалі прохання про безпечний прохід, що призвело до того, що наповнені бензином бочки загорілися та вибухнули, повідомив очільник офісу цивільного захисту на півночі Гаїті.

Він підкреслив, що надзвичайне насильство на Гаїті за останні багато місяців змусило гаїтян "вдатися до відчайдушних заходів", щоб покинути країну.

Кілька сотень кенійських поліцейських прибули на Гаїті протягом липня в рамках місії, яка довго відкладалася, щоб допомогти гаїтянським поліцейським боротися з озброєними бандами, які захопили більшу частину столиці Порт-о-Пренс. Насильство призвело до гуманітарної кризи, через яку майже 600 000 людей залишили свої домівки, а 5 мільйонів людей зазнали гострої нестачі їжі.

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Теги:
Кримінал
мігранти
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