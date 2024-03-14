Нас затримали, вилучили фотокамери та смартфони: журналіст Конкевич про затримання у Польщі під час зйомки сюжету про торгівлю РФ з ЄС

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Ми вирішили поїхати на північ Польщі до кордону з Калінінградською областю РФ та подивитися, що там відбувається на пунктах пропуску. Автомобільний пункт пропуску з осені минулого року закритий, а інша жвава торгівля іде. Ми потрапили до польського міста Бранєво за 6 км від російського кордону і, проїжджаючи повз залізницю, побачили ці всі цистерни з російським зрідженим газом, де я й зробив декілька знімків та відео. Там були кілька російських виробників - "ИНК – Иркутская нефтяная компания", а також "Сибур", бо знаємо, що кінцевий бенефіціар є "Новатек", а це Геннадій Тимченко, один з найбільших олігархів Путіна. Окрім цистерн, ми побачили величезні насипи вугілля, хоча нам кажуть, що це казахстанське вугілля. Однак ми знаємо, як з російських товарів роблять білоруські, так може бути з казахстанським вугіллям, але за руку ми не ловили", - зауважив Юрій Конкевич.

За його словами, за 30-40 хвилин після того, як це все зафільмували, їх з оператором було зупинено поліцією польського містечка Бранєво.

"Це затримання відбулося вдень 7 березня, коли ми з оператором йшли до автомобіля, аби далі їхати до пункту пропуску "Багратіонівськ", де йде торгівля зерновими на вантажівках. Однак у нас на місці вилучили фотокамери, смартфони. О 15:00 нам повідомили, що ми затримані на 48 годин. Решта наших речей залишалася в автомобілі, а це і ноутбук, і скерування редакції про те, що ми журналісти й робимо сюжет щодо торгівлі між ЄС та РФ. У відділку ми провели півтори доби. Нам не дали право першого дзвінка, тобто ми не могли повідомити ні редакцію, ні рідних про затримання, а також нам збрехали, бо сказали, що консул був повідомлений про наше затримання, а потім виявилося, що консул взагалі нічого не знав", - розказав оглядач сайту "Район.Закордон".

Журналіст зазначив, що тільки через півтори доби, коли їх випустили з відділку, прикордонники дали можливість подзвонити та повідомити про затримання редакцію та рідних.

"Коли ми приїхали у відділок на кордон, то там нам вже показали папір на підставі чого ми будемо депортовані. Було написано, що ми є особами, які загрожують національній безпеці Польщі. Фактично прикордонники виконували цей припис, але дивувалися, бо вперше виконували 5-ти річну депортацію. Звісно, ми зараз оскаржуємо ці надані нам 5 років", - резюмував Юрій Конкевич.