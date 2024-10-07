"Несправедливо, аморально та шкідливо": президент Естонії закликав зняти обмеження на удари вглиб РФ
Президент Естонії Алар Каріс закликав західних партнерів зняти обмеження з України на застосування далекобійної зброї для ураження цілей на території Росії
Про це пише Politico.
"Ці обмеження є несправедливими, аморальними та шкідливими. Застосувавши їх, ми збудували стіну, де, з одного боку, ми відважно допомагаємо Україні, а з іншого - перешкоджаємо повноцінному використанню власної допомоги. Ми за своєю суттю змушуємо Україну вести оборонні бої із зав’язаною за спиною рукою", - заявив президент Естонії.
За його словами, саме західні партнери заборонили Україні обстрілювати військові бази та цілі в Росії, які є "джерелом ракетних ударів по дитячих лікарнях".
"Давайте зараз знімемо ці обмеження", - наголосив Алар Каріс.
- Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Україні не потрібен дозвіл США, щоб завдавати ударів по цілях на території Росії. Штати також не забороняють ЗСУ бити американською зброєю по прикордонню.
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