"Несправедливо, аморально та шкідливо": президент Естонії закликав зняти обмеження на удари вглиб РФ

Про це пише Politico.

"Ці обмеження є несправедливими, аморальними та шкідливими. Застосувавши їх, ми збудували стіну, де, з одного боку, ми відважно допомагаємо Україні, а з іншого - перешкоджаємо повноцінному використанню власної допомоги. Ми за своєю суттю змушуємо Україну вести оборонні бої із зав’язаною за спиною рукою", - заявив президент Естонії.

За його словами, саме західні партнери заборонили Україні обстрілювати військові бази та цілі в Росії, які є "джерелом ракетних ударів по дитячих лікарнях".

"Давайте зараз знімемо ці обмеження", - наголосив Алар Каріс.