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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Орбан хоче цього тижня обговорити з Трампом війну РФ проти України, - Сіярто

Орбан хоче цього тижня обговорити з Трампом війну РФ проти України, - Сіярто

6 березня, 2024 середа
20:28
Світ Віктор Орбан

Цього тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити з колишнім президентом США Дональдом Трампом на їхній зустрічі у Флориді те, як припинити війну РФ проти України

Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сіятро, пише Bloomberg.

Очільник угорського МЗС наголосив, що перемовин про завершення війни РФ проти України не уникнути, адже "Київ не може перемогти Росію, а Росія не може перемогти весь Захід".

Видання зазначає, що Орбан закликав припинити вогонь в Україні, однак не запропонував планів щодо завершення війни.

Водночас Сіятро додає, на зустрічі Орбана й Трампа увага також буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.

  • 29 лютого Трамп запросив Орбана на свій курорт Мар-а-Лаго у Флориді. Зустріч має відбутися 8 березня.
Теги:
Україна
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
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