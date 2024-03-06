Орбан хоче цього тижня обговорити з Трампом війну РФ проти України, - Сіярто

Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сіятро, пише Bloomberg.

Очільник угорського МЗС наголосив, що перемовин про завершення війни РФ проти України не уникнути, адже "Київ не може перемогти Росію, а Росія не може перемогти весь Захід".

Видання зазначає, що Орбан закликав припинити вогонь в Україні, однак не запропонував планів щодо завершення війни.

Водночас Сіятро додає, на зустрічі Орбана й Трампа увага також буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.