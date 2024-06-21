Орбан прагне змусити "спонсорів війни" в Україні сплатити штраф ЄС, накладений на Угорщину
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує змусити установи, які, на його думку, фінансують війну в Україні, покрити витратити на штраф Європейського Союзу, накладений на Будапешт через недотримання політики надання притулку
Про це він заявив під час візиту до Берліна, передає Bloomberg.
ЄС наклав на Угорщину штраф у 200 млн євро й додаткове стягнення - 1 млн євро щоденного штрафу за усвідомлене ігнорування європейських правил стосовно поводження з громадянами третіх країн, які шукають притулку.
Люксембурзький суд постановив, що Будапешт незаконно затримував шукачів притулку й здійснював депортацію людей, не дотримуючись належної процедури.
За словами Орбана, угорські урядовці працюють над законодавством, відповідно до якого штраф сплатять "спекулянти", які "наживаються" на війні в Україні, надають позики для її фінансування та ті, хто отримує вигоду від міграції.
Зазначено, що угорський прем’єр казав аналогічну тезу в радіоінтерв'ю.
"Хоча в інтерв’ю угорському державному радіо він не надав додаткових подробиць про те, які установи чи особи сплачуватимуть збір, Орбан справді має історію введення спеціальних податків для банків та інших галузей, щоб закрити діри в бюджеті", - додає Bloomberg.
- 9 червня Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу через їхнє бажання "перемогти Росію військовим шляхом".
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