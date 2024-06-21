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Пожертвувала гроші Україні: у Росії американку російського походження судять за "держзраду"

21 червня, 2024 п'ятниця
08:01
Світ в'язниця

Американка російського походження постала перед судом РФ через звинувачення у нібито державній зраді - жінка пожертвувала гроші для України

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Кареліна народилася в Росії, але побудувала нове життя Лос-Анджелесі після імміграції до Сполучених Штатів понад десять років тому. Жінці загрожує вирок від 12 років до довічного ув'язнення.

"Суд уральського міста Єкатеринбурга опублікував коротке відео, на якому Кареліна сидить у скляній клітці, одягнена в джинси та зелену картату сорочку. Вона ледь помітно посміхалася, коли репортери робили фотографії", - йдеться у повідомленні.

Російська ФСБ затримала Кареліну в січні, коли вона відвідувала своїх батьків і молодшу сестру в Єкатеринбурзі.

Видання зазначає, що Кареліна зробила невелику пожертву нью-йоркській некомерційній організації "Разом для України", яка надсилає невійськову допомогу Україні.

  • Російського політв'язня Володимира Кара-Мурзу, якого засудили до 25 років колонії суворого режиму за звинуваченням у держзраді, поширенні хибної інформації про російську армію та керівництві небажаною організацією, перевели на найсуворіший режим утримання.
Теги:
Кримінал
Росія
Війна з Росією
США
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