Пожертвувала гроші Україні: у Росії американку російського походження судять за "держзраду"

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Кареліна народилася в Росії, але побудувала нове життя Лос-Анджелесі після імміграції до Сполучених Штатів понад десять років тому. Жінці загрожує вирок від 12 років до довічного ув'язнення.

"Суд уральського міста Єкатеринбурга опублікував коротке відео, на якому Кареліна сидить у скляній клітці, одягнена в джинси та зелену картату сорочку. Вона ледь помітно посміхалася, коли репортери робили фотографії", - йдеться у повідомленні.

Російська ФСБ затримала Кареліну в січні, коли вона відвідувала своїх батьків і молодшу сестру в Єкатеринбурзі.

Видання зазначає, що Кареліна зробила невелику пожертву нью-йоркській некомерційній організації "Разом для України", яка надсилає невійськову допомогу Україні.