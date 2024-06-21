Пожертвувала гроші Україні: у Росії американку російського походження судять за "держзраду"
Американка російського походження постала перед судом РФ через звинувачення у нібито державній зраді - жінка пожертвувала гроші для України
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Кареліна народилася в Росії, але побудувала нове життя Лос-Анджелесі після імміграції до Сполучених Штатів понад десять років тому. Жінці загрожує вирок від 12 років до довічного ув'язнення.
"Суд уральського міста Єкатеринбурга опублікував коротке відео, на якому Кареліна сидить у скляній клітці, одягнена в джинси та зелену картату сорочку. Вона ледь помітно посміхалася, коли репортери робили фотографії", - йдеться у повідомленні.
Російська ФСБ затримала Кареліну в січні, коли вона відвідувала своїх батьків і молодшу сестру в Єкатеринбурзі.
Видання зазначає, що Кареліна зробила невелику пожертву нью-йоркській некомерційній організації "Разом для України", яка надсилає невійськову допомогу Україні.
- Російського політв'язня Володимира Кара-Мурзу, якого засудили до 25 років колонії суворого режиму за звинуваченням у держзраді, поширенні хибної інформації про російську армію та керівництві небажаною організацією, перевели на найсуворіший режим утримання.
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