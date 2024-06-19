Приїхав до дівчини: РФ засудила солдата США до 3 років і 9 місяців суворого режиму, звинувативши в крадіжці $113

Про це пише Reuters.

Зазначається, що суд у Росії визнав громадянина США винним у крадіжці 113 доларів у своєї дівчини та погрозах вбити її. За це американець відбуватиме у російській виправній колонії три роки та дев’ять місяців.

Окрім ув’язнення, американця також зобов’язали виплати постраждалій 10 тисяч рублів.

Сам засуджений свою провину визнав частково. За його словами, він дійсно викрав у росіянки гроші, однак запевняє, що це відбулось "з необхідності". Водночас американець заперечує, що погрожував вбити росіянку.

Адвокат засудженого вже заявив, що оскаржуватиме вирок. Прокуратура просила засудити американця на чотири роки та вісім місяців, захист наполягав на зняття всіх обвинувачень. Росіянки, яку обікрав американець, не було на засіданні.

Засуджений - 34-річний американський сержант Гордон Блек - був затриманий у Владивостоці на початку травня 2024 року після сварки з росіянкою Олександрою Ващук. З нею він познайомився, коли перебував у Південній Кореї.

У квітні Блек повідомив, що залишає службу та повертається додому у США. Однак замість цього він полетів до Китаю, а звідти - до Росії, щоб зустрітись з Ващук.

У Пентагоні повідомили, що Блек порушив військові правила, відправившись до Китаю та Росії без попередження.

Повідомляється, що у американця на батьківщині є офіційна дружина та дитина. Меган - його дружина - минулого місця повідомила, що у її чоловіка виникли бурхливі стосунки з росіянкою.

Матір Блека розповіла, що її син вирішив приїхати до росіянки попри те, що вони "сварились як кіт з собакою".