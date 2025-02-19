Путін – нелегітимний: у ЦПД нагадали, чому вибори в Росії фікція
Російський диктатор Володимир Путін був "обраний" у травні 2024 року на свій п’ятий президентський термін. При цьому "голосування" проводилося і на тимчасово окупованих територіях України, що робить голосування та "обрану" особу нелегітимними
На цьому наголосили у Центрі протидії дезінформації.
"Російську окупацію українських територій не визнає жодна цивілізована країна світу. Вибори на ТОТ України є кричущим порушенням не лише Конституції та законів України, але й Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією 1997 року та інших міжнародно-правових актів", - зазначають в ЦПД.
Там також зауважили, що європейські держави засудили ці фейкові псевдовибори.
"Відповідні резолюції ухвалили ПАРЄ та Європарламент. Центральна виборча комісія України 8 травня 2024 року ухвалила постанову, в якій наголосила, що "результати виборів" президента РФ є нікчемними та протиправно організованими на ТОТ України, а отже, "обрана" на таких "виборах" особа є нелегітимною", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД додали, що загалом Путін має необмежену владу в РФ протягом майже 25 років. Наразі триває вже п’ятий термін його президентства та третій поспіль.
"Щоб забезпечити Путіну можливість бути обраним після того, як 2008 року завершився його другий президентський строк, у конституцію РФ двічі було внесено зміни, в тому числі у 2020 році, які "обнулили" всі попередні президентські терміни Путіна", - нагадали в ЦПД.
- Американський лідер Дональд Трамп заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%, наголосивши на необхідності проведення виборів. На ці слова відреагував президент України Володимир Зеленський та назвав заяву Трампа російською дезінформацією.
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