Путін – нелегітимний: у ЦПД нагадали, чому вибори в Росії фікція

На цьому наголосили у Центрі протидії дезінформації.

"Російську окупацію українських територій не визнає жодна цивілізована країна світу. Вибори на ТОТ України є кричущим порушенням не лише Конституції та законів України, але й Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією 1997 року та інших міжнародно-правових актів", - зазначають в ЦПД.

Там також зауважили, що європейські держави засудили ці фейкові псевдовибори.

"Відповідні резолюції ухвалили ПАРЄ та Європарламент. Центральна виборча комісія України 8 травня 2024 року ухвалила постанову, в якій наголосила, що "результати виборів" президента РФ є нікчемними та протиправно організованими на ТОТ України, а отже, "обрана" на таких "виборах" особа є нелегітимною", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД додали, що загалом Путін має необмежену владу в РФ протягом майже 25 років. Наразі триває вже п’ятий термін його президентства та третій поспіль.

"Щоб забезпечити Путіну можливість бути обраним після того, як 2008 року завершився його другий президентський строк, у конституцію РФ двічі було внесено зміни, в тому числі у 2020 році, які "обнулили" всі попередні президентські терміни Путіна", - нагадали в ЦПД.