Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 березня іноземні ЗМІ запустили дві маніпуляції та один фейк.

Маніпуляція: Словацьке видання Nove Slovo написало: "НАТО - це не лише похоронна компанія, яка заробляє гроші на військових конфліктах, але щодо України це ще й похоронна компанія в іншому сенсі цього слова. Сьогодні стає зрозуміло, що результатом турботи альянсу про Україну стане її похорон".

Дезінформація: "Росія готова до припинення вогню. Президент Зеленський готовий організувати референдум на певних територіях з-поміж відповідного населення. Обидва виступають за демілітаризацію територій з атомними електростанціями", - французький політичний діяч та журналіст Жан-Люк Меланшон написав у мережі X.

Дезінформація: "Щойно закінчилася Друга світова війна, США розпочали енергійну таємну програму підтримки українських ультранаціоналістів, які співпрацювали з нацистами в Західній Україні, але їхні спроби зазнали невдачі, а бажання дестабілізувати Україну не зникло", - ірландський журналіст Чей Боуз написав у мережі X.