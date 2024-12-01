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Румунія значною мірою покладається на новини із соцмереж, - політексперт Герасимчук про вплив TikTok на вибори в Румунії

Марина Клюєва
1 грудня, 2024 неділя
21:26
Світ Калін Георгеску

Заступник виконавчого директора, директор програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук розповів про вплив соцмережі TikTok на вибори в Румунії

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Цю тенденцію вважають тривожною не тільки експерти, а й влада Румунії, вони вже підняли питання про те, що вплив TikTok на ці вибори треба буде обговорити з власниками TikTok. Це питання піднімалося і в Європейському парламенті. І, власне, Європейський Союз уже зголосився бути посередником між компанією TikTok і владою Румунії щодо розслідування того, як же впливали ці ролики з TikTok на перебіг виборів. Цікавими моментами є те, що, по-перше, сам Джорджеску зауважує, що він нічого за це не платив, але так чи інакше, якщо це була політична реклама, вона мала бути маркована як політична реклама, чого не спостерігалося", - сказав він. 

Сергій Герасимчук зазначив, що Румунія загалом покладається на інформацію, яку споживає із соціальних медіа.

"Другий момент, який вже не залежить ані від Георгеску, ні від влади Румунії, а радше від виборців, це те, що Румунія в цілому доволі значною мірою покладається на новини із соціальних медіа, в тому числі з TikTok. Якщо подивитися опитування, яким медіа вони довіряють найбільше, то соціальні медіа ведуть рух вперед. Тому тут, я бачу, є певні загрози для того, що популісти надалі будуть користуватися з цього для того, щоб здобувати більше голосів. І медіаграмотність, звичайно, тобто проблема з критичним мисленням і медіаграмотністю зараз дуже актуальна на тлі того засилля новин, які ми бачимо зараз у мережі. Коли буквально кожен може продукувати новину, але далеко не кожен здатен її верифікувати і пересвідчитись, що вона є насправді правдивою" - зауважив він.

Що передувало

У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску.

Раніше Георгеску називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями і мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів, у якому найбільше голосів неочікувано здобув Калін Георгеску.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії.

Теги:
Новини
вибори
політика
вибори президента
Румунія
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